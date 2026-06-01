Brocante Parking de l’EBE Luzy
Brocante Parking de l’EBE Luzy dimanche 21 juin 2026.
Luzy
Brocante
Parking de l’EBE 12 rue Palluau Luzy Nièvre
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Brocante Toute la journée sur le parking de l’EBE, 12 rue Palluau.
Tarif exposants 2 €/mètre linéaire.
Informations et réservations au 06 03 96 13 08 ou
noemie.c@ebe-paysluzycois.fr .
Parking de l’EBE 12 rue Palluau Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 96 13 08
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English : Brocante
L’événement Brocante Luzy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives du Morvan
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