Brocante Parking de l’EBE Luzy

Luzy

Brocante

Parking de l’EBE 12 rue Palluau Luzy Nièvre

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Brocante Toute la journée sur le parking de l’EBE, 12 rue Palluau.

Tarif exposants 2 €/mètre linéaire.

Informations et réservations au 06 03 96 13 08 ou

noemie.c@ebe-paysluzycois.fr .

Parking de l’EBE 12 rue Palluau Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 96 13 08

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English : Brocante

L’événement Brocante Luzy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives du Morvan