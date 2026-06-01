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Brocante Parking de l’EBE Luzy

Brocante Parking de l’EBE Luzy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parking de l'EBE

Adresse : 12 rue Palluau

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Brocante

Parking de l’EBE 12 rue Palluau Luzy Nièvre

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Brocante Toute la journée sur le parking de l’EBE, 12 rue Palluau.
Tarif exposants 2 €/mètre linéaire.
Informations et réservations au 06 03 96 13 08 ou
noemie.c@ebe-paysluzycois.fr   .

Parking de l’EBE 12 rue Palluau Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 96 13 08 

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English : Brocante

L’événement Brocante Luzy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives du Morvan

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