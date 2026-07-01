Brocante & Marché artisanal Charlemont Givet

Informations pratiques

Givet

Brocante & Marché artisanal

Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Objets anciens, pièces insolites, décoration, mobilier, créations artisanales, produits faits main… cette rencontre réunira passionnés, curieux et chineurs dans un lieu chargé d’histoire offrant un panorama unique sur la vallée de la Meuse.VisiteursQue vous soyez amateur de brocante, passionné d’artisanat ou simplement à la recherche d’une sortie originale, cette journée sera l’occasion idéale de découvrir le Fort de Charlemont autrement, tout en profitant d’un marché vivant et authentique.Une offre de restauration et une buvette seront disponibles sur place tout au long de la journée.

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Charlemont 1 route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

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English :

Antiques, unusual items, home decor, furniture, artisanal creations, handmade goods? This event will bring together enthusiasts, the curious, and bargain hunters in a venue steeped in history, offering a unique view of the Meuse Valley.Visitors: Whether you’re a flea market enthusiast, a fan of crafts, or simply looking for a unique outing, this day will be the perfect opportunity to discover Fort de Charlemont in a new light, while enjoying a lively and authentic market. Food vendors and a refreshment stand will be available on site throughout the day.

L’événement Brocante & Marché artisanal Givet a été mis à jour le 2026-07-10 par Ardennes Tourisme