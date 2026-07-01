UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Givet

Marché nocturne Camping du plan d’eau Givet

samedi 18 juillet 2026 · Camping du plan d'eau · Givet

Marché nocturne Camping du plan d’eau Givet

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Camping du plan d'eau
Adresse
16 rue Berthelot
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes
Tarif

Givet

Marché nocturne

Camping du plan d’eau 16 rue Berthelot Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

De nombreux artisans locaux & régionaux y sont attendus… et bien plus encore ! Alors si vous y alliez faire un petit tour… De plus une ambiance musicale sera assurée par le groupe Les Bonnets noirs . Et pour le plaisir des enfants, un château gonflable… Possibilité de restauration sur place Soirée Paëlla. Venez passer une soirée conviviale en famille ou entre amis !
  .

Camping du plan d’eau 16 rue Berthelot Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 78 66  contact@campingleplandeau08.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Many local and regional artisans are expected to attend… and much more! So why not stop by for a visit… Plus, the band Les Bonnets Noirs will provide live music. And for the kids’ enjoyment, there will be a bouncy castle… Food will be available on-site: Paella Night. Come spend a fun evening with family or friends!

L’événement Marché nocturne Givet a été mis à jour le 2026-07-08 par Ardennes Tourisme

À voir aussi à Givet (Ardennes)