Marché nocturne Camping du plan d’eau Givet

Informations pratiques

Givet

Marché nocturne

Camping du plan d’eau 16 rue Berthelot Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

De nombreux artisans locaux & régionaux y sont attendus… et bien plus encore ! Alors si vous y alliez faire un petit tour… De plus une ambiance musicale sera assurée par le groupe Les Bonnets noirs . Et pour le plaisir des enfants, un château gonflable… Possibilité de restauration sur place Soirée Paëlla. Venez passer une soirée conviviale en famille ou entre amis !

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Camping du plan d’eau 16 rue Berthelot Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 78 66 contact@campingleplandeau08.fr

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English :

Many local and regional artisans are expected to attend… and much more! So why not stop by for a visit… Plus, the band Les Bonnets Noirs will provide live music. And for the kids’ enjoyment, there will be a bouncy castle… Food will be available on-site: Paella Night. Come spend a fun evening with family or friends!

L’événement Marché nocturne Givet a été mis à jour le 2026-07-08 par Ardennes Tourisme