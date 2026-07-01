Marché nocturne Camping du plan d’eau Givet
samedi 18 juillet 2026 · Camping du plan d'eau · Givet
Informations pratiques
Givet
Marché nocturne
Camping du plan d’eau 16 rue Berthelot Givet Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
De nombreux artisans locaux & régionaux y sont attendus… et bien plus encore ! Alors si vous y alliez faire un petit tour… De plus une ambiance musicale sera assurée par le groupe Les Bonnets noirs . Et pour le plaisir des enfants, un château gonflable… Possibilité de restauration sur place Soirée Paëlla. Venez passer une soirée conviviale en famille ou entre amis !
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Camping du plan d’eau 16 rue Berthelot Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 78 66 contact@campingleplandeau08.fr
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English :
Many local and regional artisans are expected to attend… and much more! So why not stop by for a visit… Plus, the band Les Bonnets Noirs will provide live music. And for the kids’ enjoyment, there will be a bouncy castle… Food will be available on-site: Paella Night. Come spend a fun evening with family or friends!
L’événement Marché nocturne Givet a été mis à jour le 2026-07-08 par Ardennes Tourisme
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