Brocante Ménétréol-sous-Sancerre
Brocante Ménétréol-sous-Sancerre dimanche 10 mai 2026.
Ménétréol-sous-Sancerre
Brocante
Ménétréol-sous-Sancerre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Chinez l’inattendu, dénichez l’inoubliable chaque objet a une histoire, et peut-être la vôtre
Entre objets vintage, meubles chargés d’histoire et pépites insolites, venez chiner, négocier et dénicher la perle rare.
Une ambiance conviviale, des rencontres passionnées et des découvertes uniques vous attendent.
Venez donner une seconde vie aux objets et repartir avec un bout d’histoire. .
Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 24 43 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Search for the unexpected, unearth the unforgettable: each object has a story, and perhaps your own
L’événement Brocante Ménétréol-sous-Sancerre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Ménétréol-sous-Sancerre (Cher)
- La Loire et ses coteaux Ménétréol-sous-Sancerre Cher 1 mai 2026
- Petite histoire d’une grande voyageuse Ménétréol-sous-Sancerre 31 mai 2026
- Matin d’été en bords de Loire Ménétréol-sous-Sancerre 27 juin 2026
- Halte à la Jussie ! Ménétréol-sous-Sancerre 4 juillet 2026
- Les petites bêtes de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre 1 août 2026