La Loire et ses coteaux Ménétréol-sous-Sancerre Cher

La Loire et ses coteaux En VTC

La Loire et ses coteaux 18300 Ménétréol-sous-Sancerre Cher Centre-Val de Loire

Durée : 140 Distance : 25000.0 Tarif :

Un circuit alternant entre panoramas exceptionnels sur le patrimoine naturel ligérien et les vignobles du Sancerrois, terres du Sauvignon blanc. Forêt alluviale, prairies sèches et bancs de sable d’une part, coteaux viticoles et maisons de vignerons d’autre part.

http://www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme/documentation.php +33 2 48 73 99 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Loire and its hillsides

A trail combining breathtaking views over the Loire countryside and the Sancerre vineyards where Sauvignon blanc is made. Alluvial forest, dry grassland and sand banks on the one hand, and vine-covered hillsides and vinegrowers’ houses on the other.

Deutsch : Die Loire und ihre Hänge

Eine Rundstrecke, bei der sich großartige Blicke auf das Naturerbe der Loire und die Weinberge des Sancerrois, dem Gebiet des Sauvignon blanc, abwechseln. Auwald, Trockenwiesen und Sandbänke auf der einen Seite, Weinberge und Winzerhäuser auf der anderen.

Italiano :

Questo percorso alterna panorami eccezionali sul patrimonio naturale della Loira ai vigneti del Sancerrois, la terra del Sauvignon Blanc. Foreste alluvionali, prati secchi e banchi di sabbia da un lato, colline viticole e case di viticoltori dall’altro.

Español :

Esta ruta alterna vistas excepcionales del patrimonio natural del Loira y los viñedos del Sancerrois, cuna de la uva Sauvignon Blanc. Bosques de aluvión, prados secos y bancos de arena por un lado, laderas vitícolas y casas de viticultores por otro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire