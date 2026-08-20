BROCANTE MUSICALE, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

BROCANTE MUSICALE Samedi 19 septembre, 14h00 La CLEF Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous souhaitez remplacer votre instrument, trouver la guitare idéale, dénicher le vinyle de vos rêves ? La brocante musicale de La CLEF est de retour ! L’association offre à tous les passionnés de musique la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de vendre ou d’acheter !

ACHETER, VENDRE, TROQUER

◆ Vinyles, instruments, CDs, partitions…

Cet événement s’inscrit dans le cadre du « Warm’ Up » ! Le « Warm’ Up » c’est quoi ? C’est la journée de lancement de saison de La CLEF avec, au programme, des concerts en terrasse, des expositions, une visite guidée, un atelier créatif, de la danse et bien d’autres animations gratuites. Sans oublier, en fin d’après-midi notre rencontre / échange autour des concerts de la rentrée avec Max (Chargé de la coordination de la programmation) suivi d’un apéro de rentrée avec les nouveaux bénévoles. L’occasion de (re)découvrir le lieu sous toutes ses formes !

Stands gratuits

─ Réservés aux non-professionnels

─ Accès libre pour les visiteurs

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

BROCANTE MUSICALE