Brocante musicale, La Clef, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Brocante musicale Samedi 19 septembre, 14h00 La Clef Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous souhaitez remplacer votre instrument, trouver la guitare idéale, dénicher le vinyle de vos rêves ? La brocante musicale de La CLEF est de retour ! L’association offre à tous les passionnés de musique la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de vendre ou d’acheter !

Sur inscription pour les exposants (stands non professionnels) à stephane.guiot@laclef.asso.fr ou au 01 39 21 54 90

Cet événement s’inscrit dans le cadre du “Warm’Up”, la journée de lancement de saison de l’association avec, au programme, des concerts en terrasse, des expositions, une visite commentée et bien d’autres animations gratuites. Bref, l’occasion de (re)découvrir le lieu sous toutes ses formes !

Horaires et programme détaillé sur www.laclef.asso.fr.

La Clef 46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France https://www.laclef.asso.fr [{« link »: « mailto:stephane.guiot@laclef.asso.fr »}, {« link »: « http://www.laclef.asso.fr »}] La Clef est une association loi 1901 agréée d’éducation populaire proposant une cinquantaine d’activités dans le domaine de la Culture, des Loisirs et de la Formation, accueillant plus de 2500 adhérents chaque semaine. Elle est labellisée « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) et organise chaque saison plus de 60 concerts professionnels / amateurs et spectacles d’élèves.

« Brocante musicale »

© La CLEF