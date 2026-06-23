Brocante Sauzé-entre-Bois
Brocante Sauzé-entre-Bois dimanche 9 août 2026.
Sauzé-entre-Bois
Brocante
Centre-bourg Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Avis aux chineurs, collectionneurs et amateurs de belles trouvailles ! La brocante du Comité des fêtes vous donne rendez-vous au cœur du centre-
bourg pour une journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.
Que vous soyez à la recherche de l’objet rare, d’une pièce vintage pleine de charme ou simplement désireux de flâner au fil des stands, vous y trouverez
votre bonheur. Réputée comme l’une des plus belles brocantes de la région, elle attire chaque année de nombreux visiteurs et exposants passionnés.
Pour dénicher les meilleures affaires, il vaut mieux arriver tôt les emplacements sont pris d’assaut dès l’aube !
Les exposants sont accueillis à partir de 6h00, avec un tarif attractif de 2 € le mètre.
Tout au long de la journée, profitez également d’un espace restauration et d’une buvette sur place pour prolonger ce moment convivial en famille ou entre amis. .
Centre-bourg Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 78 24 patrice.boussiquet1@orange.fr
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English : Brocante
L’événement Brocante Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
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