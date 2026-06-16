Sauzé-Vaussais

Musicales entre-Bois Plibou

Eglise Saint-Martin Plibou Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La talentueuse Marie, chanteuse et guitariste acoustique, vous invite à vivre un moment musical tout en douceur et en émotions. Artiste sensible et lumineuse, elle déploie un univers chaleureux où sa voix se mêle à la guitare avec naturel et sincérité. Parfois accompagnée de sa stompbox, elle enrichit ses interprétations d’une dimension rythmique

subtile, donnant à chaque chanson une énergie vivante et organique.

Imaginez… La lumière douce de l’église Saint-Martin, la beauté simple des pierres anciennes, une acoustique enveloppante… Chaque note flotte dans l’air, chaque silence prend son sens. La musique se déploie dans cet écrin intime, entre pop, folk, soul et country, pour créer une atmosphère à la fois chaleureuse et hors du temps. L’émotion et la simplicité se rencontrent pour ne faire plus qu’un avec le lieu. .

Eglise Saint-Martin Plibou Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr

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English : Musicales entre-Bois Plibou

L’événement Musicales entre-Bois Plibou Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois