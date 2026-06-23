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L’inauguration Présentation d’un spectacle kamishibaï Sauzé-entre-Bois

L’inauguration Présentation d’un spectacle kamishibaï Sauzé-entre-Bois

L’inauguration Présentation d’un spectacle kamishibaï Sauzé-entre-Bois mercredi 5 août 2026.

Adresse
Médiathèque La Fabrik
Ville
79190 Sauzé-Vaussais
Département
Deux-Sèvres
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
Gratuit

Sauzé-entre-Bois

L’inauguration Présentation d’un spectacle kamishibaï

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Présentation d’un spectacle kamishibaï pour petits et grands et d’un goûter pour échanger, se rencontrer, partager un moment.
Sur inscription.   .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61  mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : L’inauguration Présentation d’un spectacle kamishibaï

L’événement L’inauguration Présentation d’un spectacle kamishibaï Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois

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