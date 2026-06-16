Spectacle Le Saâdikh Place des Brumes Sauzé-Vaussais
Spectacle Le Saâdikh Place des Brumes Sauzé-Vaussais jeudi 23 juillet 2026.
Sauzé-Vaussais
Spectacle Le Saâdikh
Place des Brumes Montalembert Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La commune de Sauzé-entre-Bois vous propose de venir découvrir un spectacle vivant à partager en famille. Petits et grands sont invités à passer un moment convivial et plein de surprises en assistant à une représentation originale et amusante. Venez partir à la rencontre de ce drôle de fakir, un personnage étonnant qui vous entraînera dans son
univers plein d’humour, de mystère et de curiosités. Entre prouesses, moments décalés et instants de complicité avec le public, ce spectacle promet de divertir toute la famille. Le rendez-vous vous est donné près de l’église, en cas de pluie, repli à la salle des fêtes.
Ouverture du site dès 19h pour pouvoir pique-niquer sur place. .
Place des Brumes Montalembert Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Spectacle Le Saâdikh
L’événement Spectacle Le Saâdikh Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois
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