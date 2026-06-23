Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire Sauzé-entre-Bois mercredi 5 août 2026.

Sauzé-entre-Bois

Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-05

Le Voyage de l’Arbre à Lire, ce sont deux conteurs-planteurs-cueilleurs, Stéphane et Séverine, qui proposent des contes kamishibaï et animations tout public. Leur volonté première est de sensibiliser petits et grands au respect du Vivant à travers des contes centrés sur l’arbre et le bien-vivre ensemble, mais aussi via des ateliers créatifs alliant histoire, expression écrite-orale-artistique et savoir- être en pleine nature. .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire

L’événement Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois