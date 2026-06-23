Musicales entre-Bois Caunay Sauzé-entre-Bois
vendredi 24 juillet 2026 · Sauzé-Vaussais
Informations pratiques
Sauzé-entre-Bois
Musicales entre-Bois Caunay
Eglise de Saint Pierre aux liens Caunay Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
La talentueuse Chloé Paola Cantaora, vous invite à plonger dans l’âme vibrante du flamenco. Sa voix, à la fois puissante et habitée, fera résonner les pierres de l’église d’une intensité rare. Imaginez… La lumière tamisée, les voûtes anciennes, une acoustique enveloppante… Chaque note suspend le temps, chaque silence devient palpable. Le
flamenco y prend une dimension presque sacrée, intime, bouleversante.
Entre passion brute et émotion profonde, ce récital promet une immersion totale dans une ambiance chaleureuse, presque hors du monde, un moment oùbmusique et lieu ne font plus qu’un. .
Eglise de Saint Pierre aux liens Caunay Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musicales entre-Bois Caunay
L’événement Musicales entre-Bois Caunay Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres)
- Exposition de Lorraine Keech Sauzé-Vaussais 4 juillet 2026
- Festival Open Sky Sauzé-Vaussais 4 juillet 2026
- Animation Partir en livre Sauzé-Vaussais 7 juillet 2026
- Fête nationale Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais 13 juillet 2026
- Atelier construction d’avions et planeurs Sauzé-Vaussais 15 juillet 2026