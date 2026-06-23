Informations pratiques

Sauzé-entre-Bois

Musicales entre-Bois Caunay

Eglise de Saint Pierre aux liens Caunay Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La talentueuse Chloé Paola Cantaora, vous invite à plonger dans l’âme vibrante du flamenco. Sa voix, à la fois puissante et habitée, fera résonner les pierres de l’église d’une intensité rare. Imaginez… La lumière tamisée, les voûtes anciennes, une acoustique enveloppante… Chaque note suspend le temps, chaque silence devient palpable. Le

flamenco y prend une dimension presque sacrée, intime, bouleversante.

Entre passion brute et émotion profonde, ce récital promet une immersion totale dans une ambiance chaleureuse, presque hors du monde, un moment oùbmusique et lieu ne font plus qu’un. .

Eglise de Saint Pierre aux liens Caunay Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr

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English : Musicales entre-Bois Caunay

L’événement Musicales entre-Bois Caunay Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois