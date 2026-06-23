Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire Sauzé-entre-Bois
mercredi 5 août 2026 · Sauzé-Vaussais
Informations pratiques
Sauzé-entre-Bois
Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire
Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-05
L’exposition sera le reflet de notre univers graphique, mais aussi de tous
nos projets et rencontres. Ainsi, il sera possible d’y voir des originaux
de nos contes kamishibaï et des reproductions de fresques et affiches
réalisées sur mesure, mais également les réalisations des enfants du Mellois lors de nos projets 2025-2026 ainsi qu’un Arbre en bois de châtaignier à fleurir par les visiteurs.
Vernissage le 5 août 15h.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire
L’événement Les histoires de la Forêt par L’arbre à lire Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
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