Informations pratiques

Culan

Brocante semi nocture suivie d’un concert

Culan Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Ne manquez pas la grande soirée estivale de Culan !

Rendez-vous le vendredi 14 août, de 17 h à 22 h, sur la Place de la Mairie pour une semi-nocturne brocante placée sous le signe de la convivialité. Au programme une brocante, un concert gratuit en plein air avec la chanteuse Élodie Diamant, suivi d’une ambiance dansante animée par DJ Michel. Sur place, profitez également de la restauration, d’une buvette et d’une atmosphère festive pour partager un agréable moment en famille ou entre amis. Venez chiner, danser et célébrer l’été dans la bonne humeur ! .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 39 87 85

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English :

Don’t miss Culan’s big summer party!

L’événement Brocante semi nocture suivie d’un concert Culan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT CHATEAUMEILLANT