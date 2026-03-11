Brocante Vide Grenier d’Automne Broc’Strol Z.A. du Pêcher Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Brocante Vide Grenier d’Automne Broc’Strol

Z.A. du Pêcher Parking d’Intermarché Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Brocante sur le parking d’Intermarché ZA du Pêcher

Navette gratuite au départ de la mairie

MATIN Départ mairie 8h30 / retour 10h30 puis départ 10h30 / retour mairie 12h30

APRES-MIDI Départ mairie 14h, retour 16h.

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Z.A. du Pêcher Parking d’Intermarché Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

Brocante on the Intermarché parking lot ZA du Pêcher

Free shuttle departing from the town hall

MORNING: Depart town hall 8:30 am / return 10:30 am then departure 10:30 am / return town hall 12:30 pm

AFTERNOON: Depart town hall 2pm, return 4pm.

L’événement Brocante Vide Grenier d’Automne Broc’Strol Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron