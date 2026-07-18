Brocante / vide-grenier Langeac Langeac

Informations pratiques

Langeac

Brocante / vide-grenier

Langeac Centre-Ville Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide-grenier / Brocante en centre ville de Langeac

Particuliers 6€ les 3 mètres

Professionnels 12 € les 3 mètres

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Langeac Centre-Ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 99 82 66 lamagnanerie43@gmail.com

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English :

Flea Market / Secondhand Market in Downtown Langeac

Individuals: 6? per 3 meters

Businesses: 12 ? per 3 meters

L’événement Brocante / vide-grenier Langeac a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier