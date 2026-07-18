Brocante / vide-grenier Langeac Langeac
samedi 15 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Brocante / vide-grenier
Langeac Centre-Ville Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide-grenier / Brocante en centre ville de Langeac
Particuliers 6€ les 3 mètres
Professionnels 12 € les 3 mètres
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Langeac Centre-Ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 99 82 66 lamagnanerie43@gmail.com
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English :
Flea Market / Secondhand Market in Downtown Langeac
Individuals: 6? per 3 meters
Businesses: 12 ? per 3 meters
L’événement Brocante / vide-grenier Langeac a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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