UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langeac

Brocante / vide-grenier Langeac Langeac

samedi 15 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Langeac
Adresse
Centre-Ville
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Brocante / vide-grenier

Langeac Centre-Ville Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Vide-grenier / Brocante en centre ville de Langeac
Particuliers 6€ les 3 mètres
Professionnels 12 € les 3 mètres
  .

Langeac Centre-Ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 99 82 66  lamagnanerie43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea Market / Secondhand Market in Downtown Langeac
Individuals: 6? per 3 meters
Businesses: 12 ? per 3 meters

L’événement Brocante / vide-grenier Langeac a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)