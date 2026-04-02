Langeac

Brocante & vide grenier | Langeac

Boulevard Charles De Gaulle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

En centre ville de Langeac sur le boulevard Charles de Gaulle.

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Boulevard Charles De Gaulle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 83

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English :

In downtown Langeac on boulevard Charles de Gaulle.

L’événement Brocante & vide grenier | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier