Brocante & vide grenier | Langeac Langeac
Brocante & vide grenier | Langeac Langeac samedi 15 août 2026.
Langeac
Brocante & vide grenier | Langeac
Boulevard Charles De Gaulle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
En centre ville de Langeac sur le boulevard Charles de Gaulle.
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Boulevard Charles De Gaulle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 83
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English :
In downtown Langeac on boulevard Charles de Gaulle.
L’événement Brocante & vide grenier | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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