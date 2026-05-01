Brocante Vide greniers à Martel Martel
Brocante Vide greniers à Martel Martel vendredi 8 mai 2026.
Martel
Brocante Vide greniers à Martel
avenue de Nassogne Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité! Buvette et restauration sur place
Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité! Buvette et restauration sur place
.
avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 85 62 44 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come bargain hunting or sell items you no longer need! Refreshments and catering on site
L’événement Brocante Vide greniers à Martel Martel a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Martel (Lot)
- Exposition Contre Vents et Marées de Françoise Legendre Martel 5 juin 2026
- Fête de la lavande à Martel Martel 20 juin 2026
- Vide-greniers et brocante à Martel Martel 21 juin 2026
- Fête de la musique à Martel Martel 21 juin 2026
- Festival de la bande dessinée 34ème Edition Sous la Halle Martel 19 juillet 2026