Martel

Brocante Vide greniers à Martel

avenue de Nassogne Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité! Buvette et restauration sur place

Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité! Buvette et restauration sur place

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avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 85 62 44 68

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English :

Come bargain hunting or sell items you no longer need! Refreshments and catering on site

L’événement Brocante Vide greniers à Martel Martel a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Vallée de la Dordogne