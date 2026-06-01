Auzon

Brocante Vide Greniers

Place du commerce Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

organisés par l’association des commerçants et artisans d’Auzon

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Place du commerce Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 44 03 jmj43@orange.fr

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English :

organized by the Auzon Merchants and Artisans Association

L’événement Brocante Vide Greniers Auzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne