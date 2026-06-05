Gramat

Broc’music de Gramat

Sous la Halle Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Comité des fêtes de Gramat organise pour la Fête de la musique un Broc'music: un vide grenier entièrement consacré à l'univers musical

Seul les exposants proposant des objets liés à la musique pourront participer.

Vinyles, CD , instruments, sono , affiches ,objets vintage , accessoires musicaux ….

Une journée conviviale pour les passionnés, les collectionneurs et curieux.

Le Comité des fêtes de Gramat organise pour la Fête de la musique un Broc'music: un vide grenier entièrement consacré à l'univers musical

Seul les exposants proposant des objets liés à la musique pourront participer.

Vinyles, CD , instruments, sono , affiches ,objets vintage , accessoires musicaux ….

Une journée conviviale pour les passionnés, les collectionneurs et curieux.. avec de la musique ,démonstration de danse

Petite restauration et buvette

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Sous la Halle Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 23 65 07 12

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English :

The Comité des fêtes de Gramat is organizing a Broc'music for the Fête de la musique: a garage sale entirely devoted to the world of music

Only exhibitors offering music-related items will be able to participate.

Vinyls, CDs, instruments, sound systems, posters ,vintage objects, musical accessories ….

A convivial day for enthusiasts, collectors and the curious.

L’événement Broc’music de Gramat Gramat a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne