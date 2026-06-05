Broc’music de Gramat Gramat
Broc’music de Gramat Gramat dimanche 21 juin 2026.
Gramat
Broc’music de Gramat
Sous la Halle Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Comité des fêtes de Gramat organise pour la Fête de la musique un Broc'music: un vide grenier entièrement consacré à l'univers musical
Seul les exposants proposant des objets liés à la musique pourront participer.
Vinyles, CD , instruments, sono , affiches ,objets vintage , accessoires musicaux ….
Une journée conviviale pour les passionnés, les collectionneurs et curieux.
Le Comité des fêtes de Gramat organise pour la Fête de la musique un Broc'music: un vide grenier entièrement consacré à l'univers musical
Seul les exposants proposant des objets liés à la musique pourront participer.
Vinyles, CD , instruments, sono , affiches ,objets vintage , accessoires musicaux ….
Une journée conviviale pour les passionnés, les collectionneurs et curieux.. avec de la musique ,démonstration de danse
Petite restauration et buvette
.
Sous la Halle Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 23 65 07 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de Gramat is organizing a Broc'music for the Fête de la musique: a garage sale entirely devoted to the world of music
Only exhibitors offering music-related items will be able to participate.
Vinyls, CDs, instruments, sound systems, posters ,vintage objects, musical accessories ….
A convivial day for enthusiasts, collectors and the curious.
L’événement Broc’music de Gramat Gramat a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Gramat (Lot)
- Festival de cinéma de Gramat séance du vendredi Gramat 5 juin 2026
- 4ème Edition du Festival de cinéma de Gramat Gramat 5 juin 2026
- Festival de cinéma de Gramat séances et atelier du samedi Gramat 6 juin 2026
- Médias’Broc Brocante Multimédia Gramat 7 juin 2026
- Festival de cinéma de Gramat séances, atelier et spectacle du dimanche Gramat 7 juin 2026