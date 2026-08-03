BRUITS BLANCS #16 THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

BRUITS BLANCS #16

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Trois musiciens, trois auteurs, trois duos originaux. Pour sa seizième édition, Bruits Blancs trouve une place de choix au cœur du festival Aujourd’hui Musiques, et invite à une rencontre à vif entre écriture et création sonore, dans un format aussi libre qu’inattendu.

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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Three musicians, three songwriters, three unique duos. For its sixteenth edition, Bruits Blancs takes center stage at the Aujourd’hui Musiques festival, inviting audiences to a dynamic encounter between writing and sound creation, in a format as free-form as it is unexpected.

L’événement BRUITS BLANCS #16 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME