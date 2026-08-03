BRUITS BLANCS #16 THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
vendredi 20 novembre 2026 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
BRUITS BLANCS #16
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Trois musiciens, trois auteurs, trois duos originaux. Pour sa seizième édition, Bruits Blancs trouve une place de choix au cœur du festival Aujourd’hui Musiques, et invite à une rencontre à vif entre écriture et création sonore, dans un format aussi libre qu’inattendu.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Three musicians, three songwriters, three unique duos. For its sixteenth edition, Bruits Blancs takes center stage at the Aujourd’hui Musiques festival, inviting audiences to a dynamic encounter between writing and sound creation, in a format as free-form as it is unexpected.
L’événement BRUITS BLANCS #16 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME
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