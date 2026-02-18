Brunch au beffroi, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Brunch au beffroi Dimanche 26 avril, 10h00 Hôtel de Ville Pas-de-Calais

Tarif : 15€ par personne. inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

A partir de 12 ans.

Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Partez pour une ascension guidée du beffroi, suivie d’un brunch !