Brunch au beffroi, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer
Brunch au beffroi, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.
Brunch au beffroi Dimanche 26 avril, 10h00 Hôtel de Ville Pas-de-Calais
Tarif : 15€ par personne. inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire jusqu’au 22 avril
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
A partir de 12 ans.
Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Partez pour une ascension guidée du beffroi, suivie d’un brunch !
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