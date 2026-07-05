Brunch du Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Brunch du Sofitel Quiberon

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:30:00

fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27

Venez vivre un dimanche gourmand face à la plus belle des vues sur l’Océan avec le Brunch du Sofitel Quiberon.

Rendez-vous incontournable dès le printemps à Quiberon, notre Brunch proposes ses délicieux buffets iodés, plats cuisinés, gourmandises locales, fruits frais, healthy…

A vivre soi-même en famille ou entre amis, mais aussi une très belle idée cadeau à offrir

Sofitel-quiberon-thalassa.secretbox.fr

BRUNCH DU DIMANCHE

Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon

Tous les dimanches jusqu’au 27 Septembre 2026 | 11h30-14h

52 euros

Réservation obligatoire

02 97 50 46 11

H0557-FB@sofitel.com

Thefork.fr

Notre Brunch se décline également en 3 versions Brunch & Spa

Brunch & Découverte marine | Brunch & Thalasso | Brunch & Spa Beauté

à partir de 100€ par personne

Réservation obligatoire 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com

*Nos offres Brunch & Spa sont réservées aux personnes majeures. .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Brunch du Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon