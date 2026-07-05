Brunch du Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
dimanche 5 juillet 2026 · Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Brunch du Sofitel Quiberon
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27
Venez vivre un dimanche gourmand face à la plus belle des vues sur l’Océan avec le Brunch du Sofitel Quiberon.
Rendez-vous incontournable dès le printemps à Quiberon, notre Brunch proposes ses délicieux buffets iodés, plats cuisinés, gourmandises locales, fruits frais, healthy…
A vivre soi-même en famille ou entre amis, mais aussi une très belle idée cadeau à offrir
Sofitel-quiberon-thalassa.secretbox.fr
BRUNCH DU DIMANCHE
Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon
Tous les dimanches jusqu’au 27 Septembre 2026 | 11h30-14h
52 euros
Réservation obligatoire
02 97 50 46 11
H0557-FB@sofitel.com
Thefork.fr
Notre Brunch se décline également en 3 versions Brunch & Spa
Brunch & Découverte marine | Brunch & Thalasso | Brunch & Spa Beauté
à partir de 100€ par personne
Réservation obligatoire 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com
*Nos offres Brunch & Spa sont réservées aux personnes majeures. .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Brunch du Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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