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brunch Montmorillon

brunch Montmorillon

brunch Montmorillon dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Léon Dardant

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Montmorillon

brunch

2 Rue Léon Dardant Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 22:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Brunch   .

2 Rue Léon Dardant Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 13 49 26 

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English : brunch

L’événement brunch Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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