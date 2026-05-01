brunch Montmorillon
brunch Montmorillon dimanche 31 mai 2026.
Montmorillon
brunch
2 Rue Léon Dardant Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 22:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Brunch .
2 Rue Léon Dardant Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 13 49 26
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English : brunch
L’événement brunch Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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