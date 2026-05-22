Bruxelles 1900 Loft Cinémas Châtellerault
Bruxelles 1900 Loft Cinémas Châtellerault jeudi 14 janvier 2027.
Châtellerault
Bruxelles 1900
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:00:00
fin : 2027-01-14 21:30:00
Date(s) :
2027-01-14
L’exposition Bruxelles 1900 au Petit Palais propose de plonger dans l’atmosphère foisonnante de la capitale belge à la Belle Époque. Elle met en lumière l’essor de l’Art nouveau, avec ses chefs-d’œuvre d’architecture, de peinture, de sculpture et d’arts décoratifs. Les visiteurs découvrent la richesse des salons artistiques bruxellois, où se côtoyaient académisme, symbolisme et avant-gardes. Mobilier, affiches et objets design dialoguent avec des œuvres majeures pour restituer l’effervescence créative du début du 20ème siècle. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Bruxelles 1900
L’événement Bruxelles 1900 Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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