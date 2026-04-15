Bourges

Bucket Drumming par le labo du rythme

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-19

La Ruche invite les enfants à découvrir la musique, le théâtre et la danse à travers des ateliers ludiques au cœur du Printemps de Bourges.

Proposé dans le cadre de La Ruche au Printemps de Bourges 2026, l’atelier Bucket Drumming invite les enfants à découvrir le rythme de façon ludique et participative. Animé par le Labo du Rythme, cet atelier propose de faire de la musique en utilisant des seaux comme instruments de percussion. Une expérience originale pour s’initier aux percussions, développer l’écoute, la coordination et le sens du collectif tout en s’amusant. Une belle activité pour vivre le festival autrement et partager un moment créatif au cœur de Bourges. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 74 suzie.guillaumin@printemps-bourges.com

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English :

La Ruche invites children to discover music, theater and dance through fun workshops at the heart of the Printemps de Bourges festival.

L’événement Bucket Drumming par le labo du rythme Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES