Bugs Bunny at the Symphony Grand Rex Paris

Le lapin espiègle débarque à Paris… Pour la première fois en France, venez fêter les 35 ans de ce spectacle légendaire dans le plus grand cinéma du monde : la mythique salle du Grand Rex, le tout pour célébrer le 85e anniversaire de l’irrésistible Bugs Bunny !

Sous la direction de George Daugherty, les 75 musiciens du Yellow Socks Orchestra interprèteront en live les musiques originales de 16 courts métrages d’animations classiques des Looney Tunes pendant leur projection sur grand écran. Vous redécouvrirez des chefs-d’œuvre d’animation comme Le lapin de Séville, What’s Opera, Doc ?, Baton Bunny et Corny Concerto comme vous ne les avez jamais vus et entendus auparavant ! Un court-métrage inédit célébrant les 85 ans de Bugs Bunny ainsi que trois nouveaux Looney Tunes en 3D de Bip Bip et Coyote seront dévoilés pour la première fois en Europe !

Créé par George Daugherty et David Ka Lik Wong, lauréats d’un Emmy Award, ce ciné-concert unique en son genre célèbre à la perfection l’univers loufoque des Looney Tunes, magnifié par la puissance de l’orchestre symphonique ! Les partitions originales de Carl Stalling et Milt Franklyn, inspirées par les plus grands compositeurs classiques comme Wagner, Rossini, Liszt ou Strauss, prendront vie sous les doigts des musiciens du Yellow Socks Orchestra.

Véritable pont entre les générations, Bugs Bunny at the Symphony permet aux adultes de revivre les délices de leur enfance tout en faisant découvrir la beauté de la musique classique et de l’animation classique au jeune public. « En regardant les Looney Tunes, nous recevions sans le savoir une formidable leçon de musique classique » rappelle George Daugherty, le créateur du spectacle.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de redécouvrir Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer Fudd et tous leurs amis s’animer au rythme de l’orchestre ! Embarquez dans cette aventure symphonique inoubliable qui réunit l’animation et la musique classiques et toutes les générations…

Venez célébrer les 85 ans de Bugs Bunny, en musique !

Du vendredi 08 mai 2026 au samedi 09 mai 2026 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T20:30:00+02:00_2026-05-08T22:00:00+02:00;2026-05-09T20:30:00+02:00_2026-05-09T22:00:00+02:00

Grand Rex 1 Bd Poissonnière 75002 Paris

https://www.u-play.fr/bugsbunny https://www.facebook.com/ugoandplay/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ugoandplay/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Grand Rex et trouvez le meilleur itinéraire

