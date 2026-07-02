UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

« Building » de Léonore Confino Le Funambule Montmartre Paris

jeudi 2 juillet 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris

« Building » de Léonore Confino Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Le Funambule Montmartre
Adresse
53 rue des Saules
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 15 à 18 euros.</p>

Une comédie satirique sur le monde d’entreprise.

Chez Consulting Conseil chaque employé peut s’épanouir pleinement, libérer sa créativité, s’enrichir à travers la communication avec les autres, et même, n’ayons pas peur de le dire, trouver du sens à sa vie !

Chez Consulting Conseil tout est prévu pour atteindre ses objectifs louables : une cabine tout confort à disposition des hôtesses d’accueil ou elles peuvent se changer chaque matin, des sessions de brainstorming créatif, des séances de coaching en communication généreusement offertes par la direction, un service RH compètent et bienveillant et tant d’autres choses !

Venez vite chez Consulting Conseil pour découvrir cette merveilleuse entreprise d’une étage à l’autre! Qui sait, peut-être aurez-vous envie de rester !

(resa : https://www.billetreduc.com/spectacle/building-404038)

« Building » de Léonore Confino par Cute Cat Compagnie au théâtre Le Funambule Montmartre
Du mardi 30 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
samedi, dimanche
de 19h00 à 20h30
mercredi
de 21h00 à 22h30
payant

De 15 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T22:30:00+02:00;2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00;2026-07-05T19:00:00+02:00_2026-07-05T20:30:00+02:00

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules  75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/profile.php?id=61578032304138 https://www.facebook.com/profile.php?id=61578032304138


Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)