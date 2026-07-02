Informations pratiques

Une comédie satirique sur le monde d’entreprise.

Chez Consulting Conseil chaque employé peut s’épanouir pleinement, libérer sa créativité, s’enrichir à travers la communication avec les autres, et même, n’ayons pas peur de le dire, trouver du sens à sa vie !

Chez Consulting Conseil tout est prévu pour atteindre ses objectifs louables : une cabine tout confort à disposition des hôtesses d’accueil ou elles peuvent se changer chaque matin, des sessions de brainstorming créatif, des séances de coaching en communication généreusement offertes par la direction, un service RH compètent et bienveillant et tant d’autres choses !

Venez vite chez Consulting Conseil pour découvrir cette merveilleuse entreprise d’une étage à l’autre! Qui sait, peut-être aurez-vous envie de rester !

(resa : https://www.billetreduc.com/spectacle/building-404038)

« Building » de Léonore Confino par Cute Cat Compagnie au théâtre Le Funambule Montmartre

Du mardi 30 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 19h00 à 20h30

mercredi

de 21h00 à 22h30

payant

De 15 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T22:30:00+02:00;2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00;2026-07-05T19:00:00+02:00_2026-07-05T20:30:00+02:00

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/profile.php?id=61578032304138 https://www.facebook.com/profile.php?id=61578032304138



Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

