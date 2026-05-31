Bulle de Swing – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Bulle de Swing – La Folie Continue #3 Dimanche 5 juillet, 14h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

De Lindy Hop au blues, Bulle de Swing est une parenthèse dansée ouverte à toutes et tous !

L’accent est mis sur le « groove » et le respect, au sein d’une zone de tolérance zéro pour toutes formes de discriminations

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Par l’Association Lil’Ants_in_Your_Pants, avec la complicité de la Bulle Café

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Bulle de Swing, rendez-vous incontournable pour les passionnés de danses swing au son des vinyles.

Bulle de swing