Bulle (never too late) Release Party Maison de la Conversation Paris

Bulle, la chanteuse de pop alternative, juvénile et nostalgique, t’invite à plonger dans son univers le 10 juillet ! Après la sortie de son EP « 2.0 », elle lance sa « Never Too Late » Release Party à la Maison de la Conversation pour te faire redécouvrir le projet à travers une immersion totale dans son esthétique rétro-futuriste, inspirée par le mouvement digital Frutiger Aero. Au programme de cette soirée pétillante : une immersion visuelle, une table ronde sur l’optimisme digitale des années 2000 et la conception du projet « 2.0 » avec Dr. Nebular, Théo et Key Michella, suivie d’un concert exclusif de Bulle et de sets DJ de Paradji et Vibina. L’événement propose également un atelier de customisation de t-shirts, une exposition de Mary. Tu auras également l’opportunité de soutenir l’artiste indépendante à travers la vente de son CD, stickers et accessoires ou encore l’AKIDO CLUB et l’association LAC. C’est l’occasion unique de vivre une soirée 100 % bubbly, entre musique, art, jeux et talk ! (Ps : N’oublie pas d’apporter ta DS!)

Date

Vendredi 10 juillet

Horaires

18h – 23h

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Pop alternative : Release Party de Bulle le 10 juillet ! Immersion rétro-futuriste, talk 2000s, concert, ateliers & DJs. Apporte ta DS !

Le vendredi 10 juillet 2026

de 18h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/bulle-never-too-late-release-party-tickets-1992120929326?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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