Bulle (never too late) Release Party Maison de la Conversation Paris
Bulle (never too late) Release Party Maison de la Conversation Paris vendredi 10 juillet 2026.
Bulle, la chanteuse de pop alternative, juvénile et nostalgique, t’invite à plonger dans son univers le 10 juillet ! Après la sortie de son EP « 2.0 », elle lance sa « Never Too Late » Release Party à la Maison de la Conversation pour te faire redécouvrir le projet à travers une immersion totale dans son esthétique rétro-futuriste, inspirée par le mouvement digital Frutiger Aero. Au programme de cette soirée pétillante : une immersion visuelle, une table ronde sur l’optimisme digitale des années 2000 et la conception du projet « 2.0 » avec Dr. Nebular, Théo et Key Michella, suivie d’un concert exclusif de Bulle et de sets DJ de Paradji et Vibina. L’événement propose également un atelier de customisation de t-shirts, une exposition de Mary. Tu auras également l’opportunité de soutenir l’artiste indépendante à travers la vente de son CD, stickers et accessoires ou encore l’AKIDO CLUB et l’association LAC. C’est l’occasion unique de vivre une soirée 100 % bubbly, entre musique, art, jeux et talk ! (Ps : N’oublie pas d’apporter ta DS!)
Date
Vendredi 10 juillet
Horaires
18h – 23h
Tarif
Gratuit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Pop alternative : Release Party de Bulle le 10 juillet ! Immersion rétro-futuriste, talk 2000s, concert, ateliers & DJs. Apporte ta DS !
Le vendredi 10 juillet 2026
de 18h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/bulle-never-too-late-release-party-tickets-1992120929326?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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