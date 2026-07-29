Bulle ou la voix de l’océan Théâtre Municipal Sens
mardi 10 novembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Bulle ou la voix de l’océan
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 18:30:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
À partir de 5 ans
Voici l’histoire de Bulle, la bulle qui alla sur la terre… Bulle, coquillage magnifique des mers du sud, s’ennuie au fond de l’Océan Indien. Par un concours de circonstances, elle tombe entre les mains des hommes, et peut enfin partir à la recherche du corail de la terre. Elle suscite bien des convoitises, car elle a un beau pouvoir elle sait se gonfler de musiques, de la voix de l’océan et de tous les bruits dont vous pouvez rêver…
Raconté par le chœur d’une mer cabotine, ce conte musical fait voyager Bulle de l’âge d’or de la flibuste aux mains aimantes d’un petit garçon. Avec elle, on assiste à une vente aux enchères, on se bat avec des pirates sanguinaires, on se languit dans le salon d’une jeune fille du 18e, on applaudit un ballet d’huîtres se croyant à Broadway…
Adapté du texte de René Fallet, le trio vocal jazz survitaminé et sa contrebasse, mêlant théâtre d’ombres et comédie musicale, humour et émotion, Bulle est un spectacle détonnant, vivant et délicat.
De grandes idées scénographiques, des effets spéciaux et des costumes ahurissants TÉLÉRAMA SORTIR
Clins d’œil du public sur Billetsreduc.com
Auteur René Fallet
Metteur en scène Véronique Balme
Distribution Magali D’Authier, Angélique Fridblatt, Ivan Rechard
Compagnie Comiquanti
Durée 45 minutes .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Bulle ou la voix de l’océan
L’événement Bulle ou la voix de l’océan Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
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