Bulles de savon, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

Bulles de savon 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Isère Isère

Animation jeune public. Gratuit. Accès libre, sans inscription. Animation en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment faire de belles bulles arc-en-ciel ? L’atelier propose d’observer et de réaliser plusieurs expériences chimiques pour comprendre le rôle des différents ingrédients. Entre jeu et découverte, les enfants expérimentent tout en découvrant par la science le secret de la fabrication des bulles de savon.

Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr

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