Bullshit Jobs Cité de l’économie Paris

Une conférence théâtro-socio-anthropo-économico-politico joyeusement absurde, qui explore le travail et ces fameux « jobs à la con », les bullshits jobs conceptualisés par l’anthrolopologue David Graeber. Sur scène, le comédien et metteur en scène Grégory Cinus donne chair à cette pensée, mêle analyse, humour corrosif et témoignages vidéo désopilants de salariés racontant l’inanité de leur emploi. Un spectacle qui interroge la valeur du travail, notre impact individuel et collectif, tout en ouvrant une perspective galvanisante : à quoi ressemblerait une société véritablement libre ?

Bullshit Jobs est une conférence théâtrale absurde et mordante sur les « jobs à la con ». Entre analyse, humour corrosif et témoignages vidéo de salariés, Grégory Cinus questionne la valeur du travail et imagine ce que serait une société vraiment libre.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 17h45

payant

Spectacle • Durée 1h45 • Auditorium

– Tarifs : Plein : 10€, Réduit : 5€

– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:45:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/bullshit-jobs



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