Bunker After Pride 211 Paris

Le Bunker organise son after pride annuel au 211 Comme d’habitude full vibe shatta, bouyon, dancehall, afro beats, soca, rap fr & zouk jusqu’au lever du soleil.

DJ sets, live performances & showcase TBA dans une ambiance hot queer poc comme on sait faire

QPOC PRIORITY (la team se réserve le droit d’entrée)

LE BUNKER débarque en FULL PÉTAGE !

Le samedi 27 juin 2026

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T23:00:00+02:00_2026-06-27T06:00:00+02:00

211 27, galerie de la Villette 75019 Paris



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