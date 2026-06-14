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Bunker After Pride 211 Paris

Bunker After Pride 211 Paris

Bunker After Pride 211 Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : 211

Adresse : 27, galerie de la Villette

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : <p>De 10 à 20 euros.</p>

Le Bunker organise son after pride annuel au 211 Comme d’habitude full vibe shatta, bouyon, dancehall, afro beats, soca, rap fr & zouk jusqu’au lever du soleil.

DJ sets, live performances & showcase TBA dans une ambiance hot queer poc comme on sait faire

QPOC PRIORITY (la team se réserve le droit d’entrée)

LE BUNKER débarque en FULL PÉTAGE !
Le samedi 27 juin 2026
de 23h00 à 06h00
payant

De 10 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T23:00:00+02:00_2026-06-27T06:00:00+02:00

211 27, galerie de la Villette  75019 Paris


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