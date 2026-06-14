Bunker After Pride 211 Paris
Bunker After Pride 211 Paris dimanche 28 juin 2026.
Le Bunker organise son after pride annuel au 211 Comme d’habitude full vibe shatta, bouyon, dancehall, afro beats, soca, rap fr & zouk jusqu’au lever du soleil.
DJ sets, live performances & showcase TBA dans une ambiance hot queer poc comme on sait faire
QPOC PRIORITY (la team se réserve le droit d’entrée)
LE BUNKER débarque en FULL PÉTAGE !
Le samedi 27 juin 2026
de 23h00 à 06h00
payant
De 10 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T23:00:00+02:00_2026-06-27T06:00:00+02:00
211 27, galerie de la Villette 75019 Paris
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