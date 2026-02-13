Burdigala au temps des romains. Le quotidien des Bordelais sous l’empire romain, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Burdigala au temps des romains. Le quotidien des Bordelais sous l’empire romain Mardi 10 mars, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:30:00+01:00

Au-delà des élites, que sait-on du reste de la population de Burdigala et de la manière dont elle vivait ? Les riches collections du musée d’Aquitaine ainsi que plusieurs fouilles récentes permettent de nous représenter le quotidien d’une partie de celle-ci : le monde des commerçants et des artisans, fiers de leur savoir-faire, la vie familiale, les croyances religieuses et les rites funéraires des Bordelais entre le 1er et le 4e siècle

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence dans le cadre de la saison antique, avec Francis Tasseaux, professeur émérite d’archéologie et d’histoire romaine, Institut Ausonius – université Bordeaux Montaigne musée d’Aquitaine saison antique

Photo C. Brandely, mairie de Bordeaux