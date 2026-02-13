Burdigala au temps des romains. Le quotidien des Bordelais sous l’empire romain, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Burdigala au temps des romains. Le quotidien des Bordelais sous l’empire romain, Musée d’Aquitaine, Bordeaux mardi 10 mars 2026.
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:30:00+01:00
Au-delà des élites, que sait-on du reste de la population de Burdigala et de la manière dont elle vivait ? Les riches collections du musée d’Aquitaine ainsi que plusieurs fouilles récentes permettent de nous représenter le quotidien d’une partie de celle-ci : le monde des commerçants et des artisans, fiers de leur savoir-faire, la vie familiale, les croyances religieuses et les rites funéraires des Bordelais entre le 1er et le 4e siècle
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence dans le cadre de la saison antique, avec Francis Tasseaux, professeur émérite d’archéologie et d’histoire romaine, Institut Ausonius – université Bordeaux Montaigne musée d’Aquitaine saison antique
