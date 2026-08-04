Burning Bananas Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 23 janvier 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Burning Bananas
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 21:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Le Rockabilly fait partie des musiques les plus fun qui existent, capable de donner le sourire à n’importe qui et de faire claquer des doigts aux moins initiés en un instant.
Notre trio joue des morceaux des Stray Cats, d’Elvis, de Johnny Cash ou même de Queen avec pour objectif de transmettre énergie et bonne humeur à un public le plus large possible.
Style de musique peu représenté, le rockabilly est également très grand public, il surprend et emballe très rapidement quel que soit l’âge ou les préférences artistiques du public.
Notre formation est un trio qui se compose d’un guitariste chanteur, d’une contrebasse (qui fait toujours son petit effet) et d’un batteur. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Burning Bananas
L’événement Burning Bananas Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 août 2026
- Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens 4 août 2026
- Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau ! Sens 5 août 2026
- Visite guidée Carte blanche à Monsieur Brousse Agence d’Attractivité Sens Intense Sens 7 août 2026
- Guinguette des promenades Sens 7 août 2026