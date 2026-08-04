Burning Bananas Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Burning Bananas

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 21:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Le Rockabilly fait partie des musiques les plus fun qui existent, capable de donner le sourire à n’importe qui et de faire claquer des doigts aux moins initiés en un instant.

Notre trio joue des morceaux des Stray Cats, d’Elvis, de Johnny Cash ou même de Queen avec pour objectif de transmettre énergie et bonne humeur à un public le plus large possible.

Style de musique peu représenté, le rockabilly est également très grand public, il surprend et emballe très rapidement quel que soit l’âge ou les préférences artistiques du public.

Notre formation est un trio qui se compose d’un guitariste chanteur, d’une contrebasse (qui fait toujours son petit effet) et d’un batteur. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Burning Bananas

L’événement Burning Bananas Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais