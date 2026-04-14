By the waters, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

By the waters Samedi 6 juin, 10h30, 11h30 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Un voyage au fil de l’eau. Entre ciel et mer, ce programme, spécialement adapté pour les tout-petits, fait dialoguer des traditions venues d’horizons variés : chants populaires, pages du répertoire classique et créations contemporaines aux sonorités audacieuses.

Issus du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, les quatre jeunes solistes qui forment l’ensemble Æsthesis travaillent par associations et correspondances. Ils composent ainsi un programme découlant de leurs sensibilités qui résonne avec celles du public d’aujourd’hui. Pas de limites de genre, de style ou d’époque, le décloisonnement des répertoires est au cœur de ce projet à quatre voix pour l’éveil des tout-petits.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Ensemble vocal Æsthesis, Lucie Minaudier, Céleste Lejeune, Abel Zamora, Jonas Mordzinski

© DR