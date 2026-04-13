C.A.S.A : Casablanca Art School Archives, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

C.A.S.A : Casablanca Art School Archives Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Dans l’effervescence qui suit l’indépendance du Maroc en 1956, les artistes enseignants (Farid Belkahia, Mohammed Chabâa, Mohamed Melehi…) et les étudiants de l’École des beaux-arts de Casablanca repensent radicalement l’enseignement artistique de leur pays. Puisant dans un héritage marocain et afro-amazigh, ils réintroduisent l’art dans la société, entre peintures, fresques murales, design, éditions et expositions de rue. Sur un vaste fonds d’archives inédites, l’ouvrage anthologique C.A.S.A entend restituer le souffle d’un mouvement collectif fondamental dans l’histoire de l’art postcoloniale.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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