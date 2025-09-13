Ça joue ! Bibliothèque Assia Djebar Paris
Ça joue ! Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 13 septembre 2025.
Jouez avec les bibliothécaires et découvrez chaque semaine des jeux de société.
Le samedi à 16h
Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 27 juin 2026 :
samedi
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-13T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-13T16:00:00+02:00_2025-09-13T17:00:00+02:00;2025-09-20T16:00:00+02:00_2025-09-20T17:00:00+02:00;2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00;2025-10-04T16:00:00+02:00_2025-10-04T17:00:00+02:00;2025-10-11T16:00:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00;2025-10-18T16:00:00+02:00_2025-10-18T17:00:00+02:00;2025-10-25T16:00:00+02:00_2025-10-25T17:00:00+02:00;2025-11-01T16:00:00+02:00_2025-11-01T17:00:00+02:00;2025-11-08T16:00:00+02:00_2025-11-08T17:00:00+02:00;2025-11-15T16:00:00+02:00_2025-11-15T17:00:00+02:00;2025-11-22T16:00:00+02:00_2025-11-22T17:00:00+02:00;2025-11-29T16:00:00+02:00_2025-11-29T17:00:00+02:00;2025-12-06T16:00:00+02:00_2025-12-06T17:00:00+02:00;2025-12-13T16:00:00+02:00_2025-12-13T17:00:00+02:00;2025-12-20T16:00:00+02:00_2025-12-20T17:00:00+02:00;2025-12-27T16:00:00+02:00_2025-12-27T17:00:00+02:00;2026-01-03T16:00:00+02:00_2026-01-03T17:00:00+02:00;2026-01-10T16:00:00+02:00_2026-01-10T17:00:00+02:00;2026-01-17T16:00:00+02:00_2026-01-17T17:00:00+02:00;2026-01-24T16:00:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00;2026-01-31T16:00:00+02:00_2026-01-31T17:00:00+02:00;2026-02-07T16:00:00+02:00_2026-02-07T17:00:00+02:00;2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00;2026-02-21T16:00:00+02:00_2026-02-21T17:00:00+02:00;2026-02-28T16:00:00+02:00_2026-02-28T17:00:00+02:00;2026-03-07T16:00:00+02:00_2026-03-07T17:00:00+02:00;2026-03-14T16:00:00+02:00_2026-03-14T17:00:00+02:00;2026-03-21T16:00:00+02:00_2026-03-21T17:00:00+02:00;2026-03-28T16:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00;2026-04-04T16:00:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00;2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-05-02T16:00:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis