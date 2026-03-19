CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer
CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 19 juillet, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais
Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Voici une formation instrumentale originale puisque Ca Mijote est un duo qui associe clarinettes et accordéon et propose un répertoire de musiques « traditionnelles d’aujourd’hui ». Voilà qui promet un très beau moment musical, à vivre comme un instant suspendu, en harmonie avec la nature
verdoyante du jardin Valentine Hugo.
Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Duo de musiques traditionnelles d’aujourd’hui
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Key Trio La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer 3 juin 2026
- Key trio – La Filature / Julien Lahaye, Kelly Thoma, Eléonore Billy Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer 3 juin 2026
- THOMAS ANGELVY – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer 4 juin 2026
- Ap(art)te visite bien-être Musée/Château Comtal Boulogne-sur-Mer 4 juin 2026
- Dérapage Les Sea Girls / Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon / Pierre Guillois Boulogne-sur-Mer 5 juin 2026