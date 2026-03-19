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CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Jardin Valentine Hugo

Adresse : rue Guyale 62200 Boulogne sur mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit - Accès libre - Possibilité d'amener son propre siège - Attention, le jardin n'est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 19 juillet, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais

Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Voici une formation instrumentale originale puisque Ca Mijote est un duo qui associe clarinettes et accordéon et propose un répertoire de musiques « traditionnelles d’aujourd’hui ». Voilà qui promet un très beau moment musical, à vivre comme un instant suspendu, en harmonie avec la nature
verdoyante du jardin Valentine Hugo.

Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Duo de musiques traditionnelles d’aujourd’hui

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