CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

CA MIJOTE / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 19 juillet, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais

Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Voici une formation instrumentale originale puisque Ca Mijote est un duo qui associe clarinettes et accordéon et propose un répertoire de musiques « traditionnelles d’aujourd’hui ». Voilà qui promet un très beau moment musical, à vivre comme un instant suspendu, en harmonie avec la nature

verdoyante du jardin Valentine Hugo.

Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Duo de musiques traditionnelles d’aujourd’hui