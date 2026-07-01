Visite guidée « L’enquête napoléonienne », Jardin de la Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer
jeudi 23 juillet 2026 · Jardin de la Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée « L’enquête napoléonienne » 23 juillet – 20 août, certains jeudis Jardin de la Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Billetterie auprès de l’Office du Tourisme. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00
Déambulez dans les rues de la haute ville à la nuit tombée et plongez dans une histoire d’espionnage.
Visite insolite dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer
Durée : 1 h 30
Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.
Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.
Jardin de la Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 131 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]
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Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer
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