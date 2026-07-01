Visite guidée « L’enquête napoléonienne », Jardin de la Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée « L’enquête napoléonienne » 23 juillet – 20 août, certains jeudis Jardin de la Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Billetterie auprès de l’Office du Tourisme. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

Déambulez dans les rues de la haute ville à la nuit tombée et plongez dans une histoire d’espionnage.

Visite insolite dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Durée : 1 h 30

Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.

​Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.

Jardin de la Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 131 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]

Participez à une visite insolite en haute ville de Boulogne visite guidée visite insolite

Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer