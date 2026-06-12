Visite guidée Les Jeudis L’Enquête Napoléonienne Visite insolite du patrimoine Boulogne-sur-Mer
Visite guidée Les Jeudis L’Enquête Napoléonienne Visite insolite du patrimoine Boulogne-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.
Boulogne-sur-Mer
Visite guidée Les Jeudis L’Enquête Napoléonienne Visite insolite du patrimoine
30 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
– Les jeudis VISITE INSOLITE DU PATRIMOINE L’ENQUÊTE NAPOLÉONIENNE 21 h durée 1 h 30 Le 23 juillet, le 6 et le 20 août
Descriptif
Déambulez dans les rues de la haute ville à la nuit tombée et plongez dans une histoire d’espionnage.
Visite insolite dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer
Lieu de rv
Dans le jardin de la sous-préfecture, en haut de la Grande Rue
Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.
Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire. .
30 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10
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English :
L’événement Visite guidée Les Jeudis L’Enquête Napoléonienne Visite insolite du patrimoine Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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