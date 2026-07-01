Timothée Couteau, La Crypte, Boulogne-sur-Mer
samedi 25 juillet 2026 · La Crypte · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Timothée Couteau Samedi 25 juillet, 18h30 La Crypte Pas-de-Calais
Tarif unique 8€, jauge limitée, réservation conseillée auprès de la Crypte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T18:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T18:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:30:00+02:00
Timothée Couteau propose un concert musical uniquement autour du violoncelle.
Plusieurs violoncelles, partenaires acoustiques vibrants deviennent un véritable décor sonore. Un concert pour voir et entendre un instrument vieux de quelques centaines d’années sous un jour nouveau.
La Crypte rue de lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 81 79 »}]
Concert de la crypte
BJAP
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