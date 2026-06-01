Ca patine à Tokyo à Vendôme, Minotaure, Vendôme

Ca patine à Tokyo à Vendôme Vendredi 9 avril 2027, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher

42,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T00:00:00+02:00 – 2027-04-09T23:59:00+02:00

Fin : 2027-04-09T00:00:00+02:00 – 2027-04-09T23:59:00+02:00

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Ca patine à Tokyo à Vendôme. Comédie avec Philippe Candeloro et Nelson Monfort. Lors des championnats du monde de patinage artistique à Tokyo, Philippe Candeloro et Nelson Monfort se retrouvent à enquêter sur un mystérieux crime. Écrit par Hugo Crémaschi et Julien Grange, le spectacle est mis en scène par Hugo Crémaschi, assisté par Julien Grange.

Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Festivals concerts et spectacles