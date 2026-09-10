Ça tourne !, Médiathèque Saint Nicolas, Laval

Informations pratiques

Ça tourne ! Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Saint Nicolas Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Des séances de projection inviteront petits et grands à s’installer pour découvrir une sélection de films d’animation, dans une ambiance conviviale et familiale.

Médiathèque Saint Nicolas Le Palindrome – Centre Multi Activités – 225 avenue de Tours – 53000 Laval Laval 53000 Kellermann Mayenne Pays de la Loire 0243498585 https://labib.agglo-laval.fr/les-bibs/laval-saint-nicolas

Biblis en folie 2026

©Rudy and Peter Skitterians