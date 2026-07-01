Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Cabanes au-dehors

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-19 16:45:00

Date(s) :

2026-07-17

Un rituel d’habitation écopoétique pour les tout-petits cabanes colorées, gestes, voix et matériaux naturels invitent les enfants à construire, explorer et transformer l’espace public en terrain de jeu sensible

Cabane au-dehors propose aux enfants de 0 à 6 ans une exploration sensible de l’espace public. Deux bâtisseuses invitent les tout-petits à souffler, jouer, construire et habiter un campement éphémère fait de terre, branches, ficelles et couleurs vives.

Entre danse, voix, gestes délicats et matériaux naturels, l’espace devient un chez-nous à fabriquer ensemble un lieu d’écoute, de perception, d’imaginaire et de liens avec le vivant.

Pensée pour forêts, jardins, places ou écoles, la performance transforme chaque lieu en paysage poétique et partagé, où les enfants sont co-auteurs de l’espace.

Événement coproduit avec Bourges 2028 6 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

An %E9copo%E9tic play ritual for toddlers: colorful huts, gestures, voices, and natural materials invite children to build, explore, and transform public spaces into sensory playgrounds

L’événement Cabanes au-dehors Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-03 par BERRY