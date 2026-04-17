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Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps

Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps

Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Noirlac

Ville : 18200 Bruère-Allichamps

Département : Cher

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Bruère-Allichamps

Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole !

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Apprenez à vous servir d’une boussole et retrouvez votre route sur les chemins du bocage, dans la cour de l’abbaye et à leurs abords. Un jeu pour découvrir ou re-découvrir la magie du lieu, seul, entre amis ou en familles.
Initiez-vous à l’orientation lors de cette sortie conviviale en plein air qui vous mènera dans le bocage, dans la cour de l’abbaye et à leurs abords. Suivez les explications de notre animatrice nature pour apprendre à vous servir d’une boussole puis retrouvez les points de passage indiqués. De petites récompenses vous attendront à l’arrivée… si vous retrouvez votre chemin ! 5  .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16  resa@noirlac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to use a compass and find your way along the paths of the bocage, in and around the abbey courtyard. A game to discover or rediscover the magic of the place, alone, with friends or family.

L’événement Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY

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