Bruère-Allichamps

Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole !

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Apprenez à vous servir d’une boussole et retrouvez votre route sur les chemins du bocage, dans la cour de l’abbaye et à leurs abords. Un jeu pour découvrir ou re-découvrir la magie du lieu, seul, entre amis ou en familles.

Initiez-vous à l’orientation lors de cette sortie conviviale en plein air qui vous mènera dans le bocage, dans la cour de l’abbaye et à leurs abords. Suivez les explications de notre animatrice nature pour apprendre à vous servir d’une boussole puis retrouvez les points de passage indiqués. De petites récompenses vous attendront à l’arrivée… si vous retrouvez votre chemin ! 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Learn how to use a compass and find your way along the paths of the bocage, in and around the abbey courtyard. A game to discover or rediscover the magic of the place, alone, with friends or family.

L’événement Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY