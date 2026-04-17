Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps
Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps mardi 14 juillet 2026.
Bruère-Allichamps
Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole !
Noirlac Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Apprenez à vous servir d’une boussole et retrouvez votre route sur les chemins du bocage, dans la cour de l’abbaye et à leurs abords. Un jeu pour découvrir ou re-découvrir la magie du lieu, seul, entre amis ou en familles.
Initiez-vous à l’orientation lors de cette sortie conviviale en plein air qui vous mènera dans le bocage, dans la cour de l’abbaye et à leurs abords. Suivez les explications de notre animatrice nature pour apprendre à vous servir d’une boussole puis retrouvez les points de passage indiqués. De petites récompenses vous attendront à l’arrivée… si vous retrouvez votre chemin ! 5 .
Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to use a compass and find your way along the paths of the bocage, in and around the abbey courtyard. A game to discover or rediscover the magic of the place, alone, with friends or family.
L’événement Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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