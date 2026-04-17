Bruère-Allichamps

Festival des Cabanes

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Bambous, bal, bricolages et babillements. Premier rendez-vous du Festival des cabanes dans le cadre de Bourges 2028, ce week end sera un moment joyeux pour imaginer ensemble de nouvelles façons d’habiter le monde.

Premier rendez-vous du Festival des Cabanes dans le cadre de Bourges 2028, ce week-end inaugure une aventure européenne autour des nouvelles manières d’habiter. Entre constructions monumentale et participative de la Compagnie Moso avec Morphosis, petit-déjeuner artistique de la Compagnie Derezo, concert-bal de la Cigüe, Cabanes au-dehors spectacle pour les tout-petits avec Coline Duval, Ecole buissonnière de l’Ecole parallèle imaginaire, jeux, ateliers et d’autres surprises, l’abbaye devient un campement d’idées où se croisent architectes, artistes, penseurs et publics de tous âges. Avant l’arrivée des cabanes venues d’Europe en 2027-2028, cette édition 2026 ouvre un espace de fête, de réflexion et de partage pour imaginer un habitat plus sensible, durable et collectif. 6 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Bamboo, dance, crafts and babbling. The first event of the Festival des Cabanes, part of Bourges 2028, this weekend will be a joyful opportunity to imagine together new ways of inhabiting the world.

L’événement Festival des Cabanes Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY