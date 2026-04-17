Bruère-Allichamps

Le bocage de Noirlac en canoë

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 08:30:00

fin : 2026-07-16 13:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir l’ENS du bocage de Noirlac depuis l’eau au cours de cette sortie en canoë de 11km où vous pourrez observer la faune et la flore de manière privilégiée en profitant de la fraicheur matinale.

Les cours d’eau ont toujours été des voies de communication et des lieux privilégiés d’installation humaine ; le Cher ne fait pas exception et vous y découvrirez grange cistercienne et ancien gué. Accompagnés de notre médiatrice nature, vous observerez libellules, Martins-pêcheurs, Bihoreaux gris et terriers des Guêpiers d’Europe tout en profitant de l’ombre des Saules blancs et des Peupliers noirs. Une balade après laquelle, vous n’aurez plus le même regard sur le Cher et une vision nouvelle de l’ENS du bocage de Noirlac. .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 83 19

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English :

Come and discover the Noirlac bocage ENS from the water on this 11km canoe trip, where you’ll be able to observe the flora and fauna from a privileged vantage point in the cool morning air.

L’événement Le bocage de Noirlac en canoë Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY